Нов рекорд: кюстендилец с 5,95 промила е спрян на АМ „Струма“

Българските шофьори са напът да влязат в книгата на Гинес. След като вчера в Бургас беше хванат водач да шофира с 4.46 промила алкохол в кръвта, днес кюстендилец беше задържан с 5.95 промила.

Служители на сектор „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ са задържали тази сутрин 39-годишния шофьор, който пътувал по автомагистрала „Струма“ в посока София. При изпреварване на лек автомобил „Тойота“ водачът направил леко пътно произшествие и напуснал мястото, уточниха от полицията.

Потърпевшите подали сигнал в полицията и малко по-късно, при км 46, мъжът е бил спрян. Той управлявал лек автомобил „Фиат“. След направения тест за употреба на алкохол с показания 5.95 промила мъжът е задържан в ареста на Районното управление в Дупница.

При направена справка служителите установили, че за времето от 2004 г. досега той е санкциониран 21 пъти за пътни нарушения, три пъти е лишаван от правоуправление – за 2 месеца, за 12 месеца и за две години. Последната му санкция е от 2021 година, уточниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата.