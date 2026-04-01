КЗК разследва картел при доставка на IT-оборудване за ГДБОП

Комисията за защита на конкуренцията проверява на място офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване за Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи в качеството му на възложител по обществени поръчки. От КЗК оценяват тръжните манипулации като форми на картел, при които участници в обществени поръчки съгласуват своето поведение с цел тяхното манипулиране. Те водят до неправомерно разходване на огромен обществен ресурс.

В сигнал на директорът на ГДБОП се твърди, че при обществената поръчка „Доставка на IT оборудване за нуждите на главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП)“, назначената от него комисия за оценка е установила идентичност по отношение на техническите и ценовите предложения на двама от оферентите – „КОНТРАКС“ АД и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД. Разлика е установена само по отношение на приложенията към техническите им предложения.

В решението си КЗК уточнява, че „КОНТРАКС“ АД е с представители Ивайло Йорданов и Николай Йорданов, а управител на „КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД“ е Стефан Докев. Определената от възложителя ГДБОП прогнозна стойност за изпълнение на споменатата поръчка е от 570 000 лв. (без ДДС). Подадените ценови оферти от „КОНТРАКС“ АД и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД са еднакви като обща цена (467 111 лв.) и цена на отделните изделия, в резултат на което оценителната комисия решава да сравни и техническите им предложения. Оказва се, че подадените технически предложения на дружествата също са еднакви, с изключение на описанието на приложенията към техническото предложение.

„Освен еднаквите ценови и технически предложения, КЗК установи и редица еднакви граматични, технически грешки при изписването на броя на устройствата от предлагания модел на съответния производител, като грешките са допуснати в едни и същи позиции – за „Мултифункционално устройство“ и „Външни usb ssd дискове“, пише в решението на самата КЗК.

„Всичко това постига пълна идентичност в документацията, подадена от двете дружества. Разгледана ведно и с установената идентичност в ценовите им оферти, води до извода, че същите не биха могли да бъдат направени от страна на участниците случайно, а по-скоро са в резултат от изготвяне на офертите на отделните дружества от едно и също лице“, добавят от ведомството на Росен Карадимов.

Проверките на място от КЗК се извършват със съдействието на служители от отдел “Специализирани полицейски сили” към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област. При извършване на внезапни проверки на място служителите на КЗК разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация. Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към събраните до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на множество обществени поръчки. След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.