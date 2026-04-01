ВСС ще разгледа предложението на Янкулов за освобожаването на Сарафов

Предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за освобождаване от длъжност на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде разгледано на следващото заседание на Комисията по дисциплинарна дейност към Прокурорската колегия на ВСС, обяви днес председателят на комисията и член на колегията Евгени Иванов.

Най-вероятно заседанието ще се проведе във вторник следваща седмица, уточни той. Предложението на Янкулов е стигнало до комисията вчера на обяд, в момента се проучва и обработва документално. Процедурата предвижда предложението да бъде проверено дали е направено от компетентен орган, както и давността, която е от особено значение. След като комисията се произнесе, то ще стигне до Прокурорската колегия.

Предложението е с обем от 12 страници, има пространни мотиви, които трябва да преценим, добави Иванов. От моя гледна точка, мисля, че предложението е допустимо, прави се от министър, каза още Евгени Иванов и добави, че без значение на статута на Сарафов в момента, предложението касае магистрат и няма причина да не се разгледа.

По отношение на ръководителя на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, той заяви, че не може предварително да коментира случая, тъй като е възможно въпросът да стигне до дисциплинарната комисия, която преценява дали да се образува дисциплинарно производство.