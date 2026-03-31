Дечев сложи нов зам.шеф в пернишката полиция

Със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев комисар Кирил Добренов е временно преназначен на длъжността заместник-директор на ОДМВР – Перник, съобщиха от полицията в града. Той беше официално представен днес пред състава на дирекцията от директора на областната структура старши комисар Павел Млеканов.

Кирил Добренов е роден на 21 май 1977 г. в Перник. Завършил е Академията на МВР с образователно-квалификационна степен „магистър“. Професионалният му път в системата на Министерството на вътрешните работи започва през 1999 г., когато постъпва на длъжност „полицай“ в група „Патрулно-постова служба“ към сектор „Охранителна полиция“ при 03 РУ на СДВР. В периода до 2016 г. заема различни длъжности както в охранителна, така и в криминална полиция в рамките на същото районно управление. През май 2016 г. е преназначен за началник на група „Противодействие на престъпления против личността“ към сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ – Перник. Със заповед от 12 март 2019 г. комисар Добренов е назначен за началник на Първо районно управление към ОДМВР – Перник. През май 2024 г. е преназначен на длъжност в 03 РУ при СДВР, където изпълнява служебните си задължения до настоящото му назначение.

За постигнати високи резултати в професионалната си дейност комисар Добренов е многократно награждаван от ръководството на МВР.

Назначението му идва в контекста на стремежа за засилване на управленския капацитет и ефективността на Областната дирекция на МВР в Перник.