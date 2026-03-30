ВАС отряза МВР от достъпа до тол-камерите

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстове от инструкцията, издадена от министрите на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи и на финансите, с която се регламентира достъпът на МВР до тол камерите.

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Според върховните съдии законът не предвижда възможност инструкцията да урежда достъп до информационните системи за установяване на нарушения, свързани със заплащането на дължими тол такси и винетни такси.