Прокурорският син Васил Михайлов от Перник в нов екшън

Прокурорският син Васил Михайлов от Перник отново влезе в окото на бурята. Днес стана известно, че издирваният бандит и двама негови авери се опитали да нападнат дома на бивш служител на „Криминална полиция“ в Перник в село Люлин. „Този господин заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, маскирани, отиват до къща в Перник, където живее колега полицай, работил в Криминална полиция в Перник, а сега в ГДБОП“, разказа служебният вътрешен министър Емил Дечев. Той коментира и появилата се информация в някои медии, че между Михайлов и антимафиоти е имало престрелка по време на неуспешна акция по задържането му в курорт „Боровец“.

„Не са компютри, а са компоти. Така мога да отговоря на тази информация, която беше разпространена в определени сайтове, които се самодекларират като медии и като работещи в тях журналисти“, уточни Дечев.

„Опитали са се да го нападнат с бухалки. Той е използвал огнестрелно оръжие, стрелял е във въздуха. Тогава са побягнали с колата. Пътувайки по черен път, са изоставили автомобила“, разказа Дечев случилото се в село Люлин.

Той е категоричен, че полицията затяга обръча около Михайлов и прави всичко възможно да го залови.