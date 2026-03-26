Петимата от аферата с фалшивите евробанкноти остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста Вирон Карамидару, Добрин Туе, Гаетанос Силвестри, Борислав Видов и Георги Методиев, които бяха задържани за разпространение на фалшиво евро. Определението на съда не е окончателно.

Може да се направи обосновано предположение, че те са извършили престъпленията, за които са обвинени, прецени съдът. Също така съществува опасност чуждестранните граждани да се укрият, докато за българските граждани такава опасност не е налице. Четирима от обвиняемите са с висока степен на обществена опасност, а Видов – с изключително висока, поради откритите в него наркотици.

Според държавното обвинение са налице обстоятелства за задържане под стража и на петимата. Въз основа на разпити, експертизи и събрани доказателства може да се направи обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени. Той добави, че за всеки от обвиняемите съществува опасност да се укрие.

Румънецът Туе е направил самопризнания и желае да сключи споразумение с прокуратурата, съобщи защитата му. Пред съда Туе заяви, че съжалява за стореното и поиска по-лека мярка за неотклонение. По-лека мярка поискаха и останалите, но съдът бе непреклонен.