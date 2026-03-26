Обвиниха крипто измамник, отмъкнал от наивници близо 300 хил. щатски долара

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мошеник, мамил наред под маската на крипто посредник. Дейността му се развила в Пловдив, Цалапица, Браниполе, Пазарджик, Мало Конаре и Стамболийски, като успял да изпързаля няколко лица. Така мъж изгорял с 280 хил. щатски долара, а други двама души – 10 хил. щатски долара и 53 хил. евро.

По делото е установено, че измамникът се представял за посредник на инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалута. Той се срещал с жители на горепосочените населени места и организирал презентации, като убеждавал хората, че ако вложат пари автоматично ще им бъдат превърнати в криптовалута и така ще поучават около 15-20% месечна лихва. Такава среща била проведена и с българи, живеещи във Франция, сред които бил и единият от пострадалите.

На всеки желаещ да вложи пари бил изготвян инвестиционен профил, в който можело да последява движението на парите си и натрупаните печалби. Клиентите на платформата превеждали пари по банкови сметки, за които знаели, че са лични инвестиционни акаунти, а те се водили на имената на близки на А.Н. Впоследствие средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало впечатление за легитимност.

Парите се прехвърляли към „електронен портфейл“, преобразували се във вътрешни токени /дигитални активи, които нямали реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите. По тази схема пострадалите превели в различни сметки на няколко пъти горепосочените суми в долари и евро, като впоследствие не са получили никакви печалби, нито пък им били върнати вложените средства.

На 18 март 2026 г. при проведена полицейска операция на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив са извършени претърсвания, при които са иззети са компютърни системи, мобилни устройства и документи и др. По искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия.