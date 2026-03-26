НАП: Внимавайте с фишинг за данъчни декларации!

Националната агенция за приходите съобщава за фалшиви съобщения от нейно име, пускани през приложението Viber. Те са изпращани от чуждестранен номер и съдържа линк, който приканва потребителя да го последва, за да „възстанови“ данък. Във фалшивото съобщение се казва още, че подател е Министерството на финансите, че данъчната декларация на потребителя е „обработена“ и потребителят трябва да последва линк.

От приходната агенция подчертават, че това е класически фишинг, с който се цели кражба на лични данни, банкова информация и др. Както НАП, така и Министерството на финансите не изпращат съобщения, в които е необходимо клиентите да въвеждат банкова информация или лични данни.