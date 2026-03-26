Депутати натискат ВСС да се отърве от Йордан Стоев

Искане за дисциплинарно освобождаване на член на прокурорската колегия е постъпил във Висшия съдебен съвет (ВСС). Става дума за Йордан Стоев, за когото 48 депутати са поискали да бъде освободен от длъжност.

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев озяви днес, че следващата седмица може да има извънредно заседание на ВСС по този въпрос. Според него такава процедура се случва за първи път в историята на съвета. По закон най-малко 1/5 от народните представители могат да направят предложение за освобождаване на членове на ВСС, избрани от квотата на парламента. В едномесечен срок от постъпването на искането, ВСС трябва да се произнесе с решение.

Магдалинчев заяви, че процедурата включва изслушване на този, за когото се иска освобождаване, обсъждане от Пленума на предложението и информацията по него, като има възможност за събиране на допълнително информация. Ако се установят обстоятелства за уронване престижа на съдебната власт, съответно ВСС ще прецени какъв да бъде резултатът, каза Боян Магдалинчев.

„Според мен подобно искане е закъсняло, тъй като поне публичните факти, на които се основава то, са се случили преди три години“, коментира заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че 1/5 от съдии също имат право да отзоват изборен член избран от тях за съдийската колегия, същото правомощие имат и 1/5 от прокурорите за член избран от тях за прокурорската колегия.