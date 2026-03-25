Спипаха иманяри с хиляди монети

Служители на ГДБОП задържаха четирима членове на организирана престъпна група за търсене и продажба на нелегалния пазар на културно-исторически ценности. Операцията е проведена на територията на три области – Русе, Разград и Търговище, като плячката и оборудването на иманярите са внушителни.

Установени и иззети са 2 000 монети и 58 предмета – всички с белези на културно-исторически ценности. Открити са още 11 металдетектора, 13 000 евро в брой и множество мобилни устройства. При разпита на свидетели и анализа на придобитата информация от проведените до момента оперативни и процесуално-следствени действия се установява произхода на иззетите вещи и парични средства. Назначени са множество експертни изследвания.

Бандата е извършвала в продължение на година в землищата на областите Русе и Разград теренни проучвания в исторически местности. Двама от обвиняемите са вече осъждани за тежки умишлени престъпления, в това число иманярство. На всички ще се иска вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“.