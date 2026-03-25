СГС прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Барбутов

Софийският градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и го върна на прокуратурата. Подсъдими по делото, освен Барбутов, са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Съдът върна делото с мотив, че обвиненията на прокуратурата срещу четиримата са неясни и неточно формулирани. Прокуратурата е посочила взаимоизключващи се твърдения, че подсъдимите са извършвали престъпления по служба за имотни облаги. Освен това според обвинението трима от подсъдимите са участвали в организирана престъпна група. Съдиите твърдят че липсват данни какви конкретно са отделните престъпление, извършени от четиримата.

Твърденията на държавното обвинение са „декоративни“ и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в Софийския апелативен съд. СГС отказа да намали паричната гаранция на Рафаилов от 10 000 лева, тъй като срещу него има три обвинения, наложената мярка е справедлива, изплатена е и не е натоварваща, въпреки презумцията за невиновност.