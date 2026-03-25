Прокуратурата с подробности за топ удара с фалшивите евро

Софийска градска прокуратура е привлякла като обвиняеми пет лица – двама български, двама румънски и един италиански гражданин, за държане на неистински парични знаци в големи количества, а един от тях и за държане с цел разпространение на един килограм кокаин.

Според обвиненията на 23.03.2026 г. единият от българските граждани е държал в лек автомобил в София и в жилище в гр. Пазарджик общо 451 200 фалшиви евро, а в автомобил, паркиран в София – 998 грама кокаин. Другият български гражданин държал също в автомобил в София 81 100 фалшиви евро.

На същата дата румънските граждани в съучастие като извършители държали в автомобил в София 450 000 фалшиви евро, а италианецът – 230 000 фалшиви евро. С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и предстои внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всички обвиняеми.