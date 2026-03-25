Наточват ДОПК срещу крипто сделките

Финансовото министерство отвори за обществетно обсъждане проект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които да въведат изискванията на Директиви (ЕС) 2023/2226 и (ЕС) 2025/872 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното

облагане. Основна цел е противодействие на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на функционирането на административното сътрудничество между държавите членки.

Отчетено е, че въпреки значителните подобрения, съществува необходимост от подобряване на съществуващите разпоредби, свързани с всички видове автоматичен обмен на информация. Областите, в които са констатирани слабости, са липсата на специални разпоредби, обхващащи електронните пари, цифровите валути на централните банки, криптоактивите, трансграничните данъчни становища за лица с висока нетна стойност на активите и липсата на яснота относно мерките за ефективно прилагане на правилата.

„През последните години значението на пазара на криптоактиви нарасна и той

съществено и бързо увеличи капитализацията си. Появата на алтернативни средства за

разплащане и инвестиции като криптоактивите и електронните пари създава значителни

рискове за отклонение от данъчно облагане поради липсата на данъчна прозрачност. Това се

дължи на обстоятелството, че криптовалутите и електронните пари не са включени

понастоящем в обхвата на обмена на информация, като същевременно доставчиците на услуги

за криптоактиви и дружествата за електронни пари не са задължени да предоставят информация за придобитите активи или печалби от своите клиенти пред данъчните органи, поради което в голяма степен парите, държани в такива електронни инструменти, остават необложени с данък“, мотивират се вносителите.