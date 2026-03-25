МВР отрече, че Пепи Еврото е задържан в Белград

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев оповести днес, че Петьо Петров- Пепи Еврото не е бил задържан в Белград или Сърбия. Както е известно, вчера служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че МВР е отправил запитване към сръбските власти дали издирвания у нас Петров е бил арестуван. „Нито можем категорично да потвърдим, нито можем категорично да отречем информацията, че Петьо Петров – Еврото е задържан в Белград“, заяви Дечев.

Днес Дечев заяви, че Пепи Еврото не е задържан. По този повод Кандев коментира, че „…Министърът е министър на цялото министерство, включително и на мен. Пепи Еврото не е задържан в Белград и където и да е на територията на Сърбия. Към момента нямаме данни той да е бил засичан там, нямаме данни от колегите от Сърбия“.

Петьо Петров беше обявен за издирване в края на май 2023 г. с европейска заповед за арест по делото за документна измама, което върви задочно срещу него в Софийския градски съд. Той беше обвиняем и за принуда и незаконни записи. До обвинението се стигна, след като в интервю бившата му съпруга Любена Павлова каза, че Еврото е ръководил корупционна схема за влияние над прокурори чрез подкупи, съдействие за кариерно израстване и заплахи с компромати. Преди година обаче СГП прекрати разследване, в рамките на което търсеше магистрати, евентуално поставени под нерегламентираното влияние на Петров. От тогавашното постановление на градската прокуратурата става ясно, че тя няма доказателства за корупционна зависимост на нито един магистрат, замесен в аферата „Осемте джуджета“.

Името на лобиста в съдебната власт Петьо Петров изскочи отново в скандала с отстранения европрокурор Теодора Георгиева, която заяви че не го познава, но въпреки това призна, че се е срещала с него 3-4 пъти в ресторант „Осемте джуджета“.