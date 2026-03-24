Съдът спря производството по делото срещу кмета Благомир Коцев

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев. Както е известно, по това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души, сред които двама общински съветници.

Аргументът на съда за спирането на производството е, че съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са в кандидат-депутатските листи на предстоящите избори през април.

Спирането на производството е до обявяването на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

Първото заседание бе на 17 февруари, но делото бе отложено за 24 март по молба на един от адвокатите на подсъдимите, заради служебната му ангажираност на същата дата. След извършена справка, този факт е установен и със свое разпореждане, съдията-докладчик е отсрочил разглеждането на делото, за което всички страни са уведомени.