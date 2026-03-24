КЗП затвори два хотела и ресторант

Комисията за защита на потребителите е затворила временно два хотела и едно заведение – в Боровец, в София и в Бургас. Принудителните административни мерки по Закона за туризма са наложени за предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива, като ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.

„Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар. Комисията напомня на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции„, посочват от Комисията.