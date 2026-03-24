Българо-румънска група напечатала 1 200 000 евро менте

Прокуратурата и МВР разкриха детайли от проведената спецоперация срещу международна организирана престъпна група, изготвяла и разпространявала фалшиви евро.

Говорителят на Софийска градска прокуратура Десислава Петрова съобщи, че през последните два дни са проведени 11 претърсвания на автомобили и жилища, обиски на лица и огледи на местопроизшествие. Задържани са двама български, двама румънски и един италиански гражданин. При извършените обиски са открити и иззети неистински парични знаци на стойност над 1 200 000 евро, както и 1 кг кокаин, добави тя.

Работата, свързана с тази организирана престъпна група, започва преди месец, обясни главният секретар на МВР Георги Кандев. В операцията са се включили Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и румънските служби. В резултат на съвместната им работа преди около седмица е засечено първото посещение на групата в България. На 23 март е взето решение групата да бъде задържана, като на място са арестувани двама български, двама румънски и един италиански гражданин.

Единият български гражданин е с криминална проява, свързана с наркотици в Румъния, която е с 30-годишна давност. В автомобила на един от българските граждани е открит кокаин с висока чистота. На адрес в Пазарджик, обитаван от български гражданин, са открити 200 000 евро в банкноти с номинал от 500 евро.

Единият от румънските граждани, който не е задържан в България, за когото с колегите от Румъния имаме информация, че е организатор на този канал, е взето съвместно решение да бъде задържан на румънска територия. Рано тази сутрин е задържан организаторът и е открита печатницата за тези фалшиви банкноти.

Този случай е много добър пример за работа между българските и румънските служби, отбеляза Кандев. Към момента няма данни за други участници, свързани с групата.

Директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков обясни, че този тип фалшиви банкноти са нови, сега са излезли на пазара и по данни на ГДБОП все още не са засичани в обращение. Ментето от 100 евро е с много добро качество, предстои експертиза на банкнотите от 500 евро. Според справки в БНБ и в ЕЦБ, от този вид банкноти са засечени само две бройки, най-вероятно това са мостри от производсството на от същата група.

Ние успяхме да предотвратим разпространението на фалшивите банкноти на пазара и в цяла Европа, подчерта Златков. Това е много успешна международна операция и успяхме да предотвратим голяма щета за европейския бюджет и европейските граждани, отбеляза той.