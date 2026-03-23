Ръст на „ало“ измамите и наркотиците сред децата, отчете МВР

В годишния доклад на МВР за 2025 година са регистрирани общо 80 348 закононарушения, от които 86.7% – против личността и собствеността на гражданите и 13.3% – икономически. Според данните регистриран е спад на престъпленията с 6.6% спрямо 2024 година. Не така оптимистични са данните за “ало” измамите и наркотиците сред децата.

При телефонните измами е отчетено увеличение от 36.9%, като за 2025 година са регистрирани 386 случая, в сравнение с 2024 година, когато те са били 282. Най-много са регистрирани в областите Пловдив – 71 и Плевен – 39. От регистрираните през периода телефонни измами са разкрити 103 (26,7%) и са установени 107 извършители.

През 2025 година деца са извършили 2374 кражби, което е намеление със 7.9% спрямо 2024 година. Противозаконните дейности обвързани с наркотиците обаче се увеличават с 3.6%, докато хулиганствата с 18.4% в сравнение с 2024 година.

Общият брой разследвания в структурите на МВР е 148 477, от тях 137 389 са по общия ред, а 11 088 – бързи производства. Приключени и изпратени в прокуратурите са общо 95 597 случая, от които 30 982 са с мнение за повдигане на обвинение.

За измами в интернет, свързани с фишинг, крипто и инвестиционни измами, както и кражба на профили в социални мрежи, са получени 1757 сигнала. Установени са 147 сайта, разпространяващи фалшиви новини и са премахнати 235 фалшиви “Фейсбук” страници и профили. Премахнати са 78 747 материала, показващи насилие на деца. По линия на измамите в интернет са образувани 212 досъдебни производства, проведени са 15 полицейски операции, пет от тях са международни.

Относно трафика на български граждани с цел принудителен труд и сексуална експлоатация, той е насочен основно към Великобритания, Гърция, Италия и Франция. В тази връзка са проведени 10 спецакции, включително и четири международни.

От МВР продължават да правят постоянен мониторинг на интернет пространството, в това число и на “тъмната мрежа” (dark net. Отчетено е още системно наблюдение на интернет сайтове, предлагащи забранени електронни устройства тип „вейп“ и хранителни продукти, съдържащи синтетични канабиноиди.

Войната по пътищата с по-малко жертви

През 2025 година се отчитат по-малко жертви, настъпили при катастрофи спрямо 2024 година. За изминалат година има 6654 тежки катастрофи, при които са загинали 456 и са ранени 8294 души. Спрямо 2024 година това са с 518 по-малко тежки катастрофи, с 22-ма по-малко загинали и със 759 по-малко ранени.

Регистрираните случаи на шофиране след употреба на алкохол са 3979, срещу 4202 за 2024 година. Констатира се намаление с 31% при броя на шофьорите, засечени зад волана след употреба на наркотици, докато разкриваемостта се е увеличила с 8.7 процентни пункта.