МВР: делата за изборен алъш-вериш са скочили с 1325 на сто

МВР отчете голяма активност в борбата срещу купения вот. Според данните на министерството, 27 дни преди изборите през април вече са образувани 57 досъдебни производства, като за същия период в изборите през октомври 2024 г. те са били едва 4. МВР продължава активната си работа по гарантиране на честни и прозрачни избори, като отчита значително увеличение на предприетите мерки срещу изборни нарушения, уверяват от министерството.

За същия период издадените предупредителни протоколи по чл. 65 от Закона за МВР са 272, спрямо 28 през 2024 г., а получените сигнали от граждани достигат 152 при 13 в предходния изборен период.

МВР отчита, че данните показват рязък ръст във всички показатели. Досъдебните производства са се увеличили с 1325%, предупредителните протоколи – с 871%, а сигналите от граждани – с 1069% спрямо предходните избори.

От МВР подчертават, че засилената активност е част от целенасочените усилия за превенция и противодействие на нарушенията на изборните права, както и за гарантиране на законността и прозрачността в изборния процес.