КС образува дело за Съвета на Тръмп

Конституционният съд образува дело №7/2026 г. срещу решението на Народното събрание от 13 март 2026 г., с което Министерският съвет беше задължен да внесе проектозакон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Инициативата на президента Доналд Тръмп предизвика световен дебат относно истинските му цели, пораждайки опасения от заобикаляне на Организацията на обединените нации.

Сезирането на КС е от служебният кабинет „Гюров“, според който решението на парламента е противоконституционно заради противоречие с основни разпоредби от основния закон. В мотивите на искането за тълкуване е посочено, че депутатите са превишили правомощията си, като се намесват в изключителната компетентност на изпълнителната власт да води външната политика и да подготвя международни договори.

Подчертано е, че Народното събрание може само да приеме или отхвърли вече внесен от правителството закон за ратификация, но не и да задължава кабинета да го изготви и внесе. Така се нарушават принципът на разделение на властите и правовата държава, залегнали в Конституцията. Кашата забърка сваленият редовен кабинет „Желязков“, докато беше в оставка. Проектът на спорното решение пък беше внесен от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, чиято цел очевидно е сваляне на санкциите по закона „Магнитски“.