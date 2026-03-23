БАБХ хвана четвърти кораб с пестициден аржентински слънчоглед

Четвърти кораб с аржентински слънчоглед с пестициди над нормите е доставен у нас за български търговец. Лабораторните анализи от пробите, взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните, сочат четири пъти над допустимото количеството на пестицида малатион, а приблизително три пъти – на делтаметрин. Така доставените у нас с четири съда опасни пратки възлизат на повече от 160 хил. тона. Лабораторните анализи на стоката в първите три кораба отчетоха остатъчни количества пестициди два до пет пъти над нормата.

Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците. В случая вносителят на последната засечена опасна пратка аржентински слънчоглед предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.