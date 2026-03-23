Асоциацията на прокурорите в „глуха защита“ – обсъждат мерки при натиск

Научно-експертният съвет към Асоциацията на прокурорите в България е изготвил проект на механизъм за подкрепа, защита и институционална реакция в случаи на натиск, заплахи или накърняване на професионалния им имидж. Проектът е изпратен на членовете на организацията, за да се съберат становища и предложения.

Предложеният текст урежда своевременна и институционална реакция в случаи на неправомерен натиск, заплахи, недопустимо въздействие и кампании за дискредитиране, насочени срещу прокурори във връзка с изпълнението на техните задължения.

Проектът предвижда кратки срокове за първоначална преценка – това ще става до 24 часа при спешни случаи и до 3 работни дни в останалите случаи.

Спешните случаи са тези, при които има данни за непосредствен риск за живота, здравето или сигурността на прокурора, за тежка и продължаваща форма на натиск, за интензивна публична атака, способна да увреди сериозно професионалния авторитет или за други обстоятелства, при които забавянето би осуетило ефективната защита.

Предвидена е още възможността за сезиране на институции и предприемане на подходящи действия за защита на правата на прокурорите.

„По този начин защитата на професионалната независимост е ясно разграничена от правораздавателната дейност по конкретни производства. Асоциацията на прокурорите в България счита, че защитата на независимостта на прокурора е въпрос на законност, институционална стабилност и доверие в съдебната система. Ефективната реакция при натиск, заплахи и публични атаки е важна не само за конкретния магистрат, но и за нормалното функциониране на прокуратурата като институция“, заявяват от прокурорското сдружение.

Припомняме, че служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система.