Прокуратурата, МВР и ДАНС откриха съвместното звено за изборите

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев подписаха съвместна заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г.,съобщиха от държавното обвинение.

В Националното междуведомствено звено участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г. до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.

Дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите за Народно събрание. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни. Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения.

Създаването на Национално междуведомствено звено е регламентирано в чл. 18, ал. 5 от Изборния кодекс, съгласно който „главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборна кампания“.