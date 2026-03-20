АПИ в окото на корупционна буря в пътната помощ

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ускорено се върти в спиралата на поредната разрастваща се корупционна буря, каквито за съжаление са често срещано явление по нашите географски ширини.

Този път, по коридори и кабинети в агенцията, яко отекват гръмотевици, породени от силното напрежение в дейността по лицензиране и предоставяне на услуги за пътна помощ. Катализатор на напрежението се оказва дружеството „Юнит Асист“ ЕООД, коронясано от АПИ по незнайно какви критерии за господар и командир на тази услуга по магистралите на родината.

Да си припомним, че именно пътната помощ отнесе

катастрофиралия на върха на агенцията инж. Йордан Вълчев,

който служебният кабинет „Андрей Гюров“ отстрани от поста в края на февруари. В първата си седмица служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева освободи председателя на УС на АПИ, без да посочи какъвто и да е мотив. Появилите се в публичното пространство информации за съмнителни обществени поръчки за милиарди и спорни договори на АПИ за пътна помощ обаче показаха ясно откъде е задухал вихъра, който засмука Вълчев от шефския му кабинет.

Според разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), под ръководството на Вълчев, от лятото на 2025 г. агенцията е възлагала на една и съща фирма да предоставя пътна помощ по пътищата в страната, в разрез във всякакви изисквания за конкурентна работна среда и произтичащи от това съмнения за корупционна схема за милиони евро.

Разследването на АКФ сочи, че

облагодетелстваната от АПИ компания е „Юнит Асист“ ЕООД,

собственост на Юлиян Янков. Експертите на фонда твърдят, че макар дружеството да има разрешение за извършване на дейността „Пътна помощ“, то е предоставило услугата на подизпълнители без законови основания и регламент. Това е довело до отклоняване на средства от държавата, твърди АКФ.

Съмнителната слава на фирма „Юнит Асист“, свързана с пътната помощ, бе подкрепена и информации в медиите за противозаконно отнемане на специализирани автомобили за извършване на такава дейност. В публичното пространство бяха тиражирани факти за отдадени под наем такива автомобили на фирмата „Юнит Асист“ от компанията „Промосейл“ ЕООД.

Наемодателят твърди, че фирмата на Юлиян Янков е отказала да плаща за използването на автомобилите и не ги е върнала след това на собственика им. В подкрепа на твърденията си „Промосейл“ ЕООД разполага със съдебни решения и обезпечителни заповеди, въз основа на жалба до Районна прокуратура-Стара Загора по повод отнетите автомобили.

Тъй като част от

издирваните от „Промосейл“ автомобили

са специализирани за пътна помощ, компанията настоява АПИ да извърши проверка на дружеството „Юнит Асист“ дали нормативните изисквания за предоставяне на услуги за пътна помощ на територията на страната са спазени.

Според ръководството на „Промосейл“, АПИ би трябвало да предприеме действия за прекратяване на дейността на „Юнит Асист“ и отнемане на лиценза й за пътна помощ, тъй като използва автомобили, обявени за издирване, освен това е декларирала неверни данни при издаване на лиценза и е използвала документи с неистинско съдържание.

Установено е, че лицето, което изпълнява функциите на управител на „Юнит Асист“ има влезли в сила

присъди за умишлени престъпления от общ характер,

включително за кражба на автомобили и използване на документи с неистинско съдържание, което противоречи на изискванията за благонадеждност, предвидени в приложимото в случая законодателство, посочва ръководството на „Промосейл“.

Компанията аргументира искането си за проверка на дейността на „Юнит Асист“ с разпоредбите на Административно-наказателния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози. „Юнит Асист“ нарушава чл. 11 и чл. 24 е от Закона за автомобилните превози, свързани с декларирането на неверни данни за издаване на лиценз, изискванията за благонадеждност и финансова стабилност. Чл. 209, чл.212 и чл.308 от НК предвиждат санкции за измама и използване на документи с невярно съдържание и подправяне на документи, посочва ръководството на фирма „Промосейл“ в искането си до АПИ.

(следва продължение)