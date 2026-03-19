Фермерка изгоря с 57 хил. лв. от измама с европрограма

Софийска районна прокуратура постигна осъдителна присъда за рецидивист, измамил жена с опашата лъжа за участие в европрограма. Мошеникът внушил на жертвата, че представляваното от нея дружество кандидатства и е одобрено по процедура в Програмата за развитие на селските райони. Същевременно поискал от нея 4000 лв. уж за такса пред Министерството на земеделието и храните.

След като номерът минал, било направено ново искане – този път за 53 хил. лв., вече за „самоучастие“ по одобрения проект. Едва след като платила и тази сума, софиянката узнала че е изпързаляна. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като мошеникът е осъждан на „лишаване от свобода“ за сходно престъпление. Наложеното сега от състав на Софийски районен съд ефективно наказание е 5 години затвор и ще се търпи при „строг“ режим.