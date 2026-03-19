Приключихме с корупцията, подхващаме лобизма

След многогодишни напъни за приемане на закон за лобизма, той вече е част от националното законодателство. Приетият окончателно от парламента нормативен акт е с наименование Закон за прозрачност при представителство на интереси. Големият залог в случая е получаване на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, а законът на практика ще влезе в сила 9 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

„20 години българският законодател се опитва да регулира тази материя. Ще осветлим процесите между публичната власт и различните групи, които се опитват да ѝ влияят“, заяви депутатът от ГЕРБ и бивши правосъден министър Георги Георгиев, по време на чийто престой във ведомството беше създаден проектозаконът.

Създава се регистър за прозрачност, в който ще се вписват т.нар. представители на интереси, когато е налице едно от следните условия:

осъществяват представителство на интереси редовно по занятие; представителството на интереси се осъществява по търговски начин за трети лица; представителството на интереси е възложено срещу възнаграждение.

Извън тези лица остават адвокатите, съсловните, работодателските, синдикалните и религиозните организации, медиите и др.

Законът обхваща представителство на интереси пред Народното събрание, народните представители, експертите и съветниците към парламентарните комисии и парламентарните групи, президента и вицепрезидента, техните съветници и секретари, Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър- председателите, министрите, заместник- министрите и членовете на политическите кабинети, включително съветниците и експертите към тях, областните управители, кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници, както и ръководителите и членовете на други публични институции, които имат правомощия да приемат или издават нормативни и общи административни актове в определени области. Срещите им с лобисти трябва да бъдат заявени в регистъра, за да станат публични.