МВР отчита истински бум на търговията с вот

И. д. главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев обяви днес, че министерството е констатирало истински бум на търговията с вот преди изборите през април. В сравнение с изборите през октомври 2024 г., когато са били образувани само три досъдебни производства за купуване на гласове, до момента има образувани 41 такива досъдебни производства.

Според данните на изборния щабът в МВР, създаден на 4 март тази година, до момента са задържани 25 души, като през октомври 2024 г. те са били едва трима.

МВР е регистрирало активизиране на някои познати схеми при купуването на гласове. Една от тях е предлагане на хранителни помощи срещу глас. Според Кандев за разкриването на схеми за купуване на гласове МВР разчита на собствени данни. До днес в структурите на ведомството са подадени 89 сигнала, докато за вота през 2024 г. те са били едва 10.

Законът за МВР дава достатъчно възможности за превантивна дейност срещу купувачите на гласове, заяви Кандев. „Член 65 от ЗМВР регламентира издаването на така наречения предупредителен протокол, който има важно значение. Освен това можем да извършваме проверки на лица, помещения и автомобили“, обясни той.

И.ф.главният секретар на МВР коментира и твърденията, че министерството оказва натиск върху представителите но определена политическа партия в Кърджалийско. „Не правим разлика между кметове, общински съветници и обикновени граждани – всеки, който е нарушил закона и срещу когото имаме събрани доказателства, подлежи на действия“, така той коментира появилата се информация в публичното пространство, че на МВР в било разпоредено да задържа кметове в Кърджалийско. „Сигнали има навсякъде, включително и в Кърджалийско. Това, което се говори, е различно от това, което реално се случва. Ако се докаже, че кметове са нарушили закона и са извършили престъпление, ще бъдат предприети действия. Към момента не можем да потвърдим. Работим по всички сигнали, включително и за кметове“, заяви той.

Кадровите промени в МВР са част от нормалния работен процес, заяви още Кандев. 23 от общо 28 областни директори са сменени досега, като те не са напуснали системата, а са преназначени да изпълняват други функции, уточни Кандев. Той отрече, че има уволнени сред разследващите случаите „Петрохан“ и „Околчица“: „Нито един разследващ или оперативен служител не е уволнен, преместван или наказван“. И.ф. главният секретар на МВР бе категоричен, че по случаите е извършена огромна по обем работа, като всички материали са предадени на Окръжна прокуратура-София, която има право да предоставя официална информация.