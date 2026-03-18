Фермерско сдружение осъди Държавен фонд „Земеделие“ за 457 бона евро

Фермерско сдружение от Велико Търново осъди Държавен фонд „Земеделие“ за над 457 529 евро заради забавени плащания.

Сдружение „Национална асоциация за развъждане на млечни овце“ спечели на първа инстанция делото срещу ДФ „Земеделие“ за пропуснати ползи вследствие на забавени плащания по Програмата „Европейско овче месо и сирене“.

Казусът е възникнал след издаването на административен акт за отказ по изплащането на две междинни заявки за финансиране, които са подадени през 2016 г. и 2017 година. Актът обаче е отменен от съда през 2023 г., който установява, че действията на ДФ „Земеделие“ са незаконосъобразни.

Въпреки съдебното решение, фондът не предприема действия по изплащане на средствата в определения едномесечен срок. Преводът идва едва на 14 април 2025 г. , а решение от 16 март 2026 г. на Административния съд във Велико Търново приема, че забавянето е довело до реални финансови вреди за сдружението. Съдът решава, че обезщетението представлява пропуснати ползи, равняващи се на законната лихва, върху средствата, които фермерите са следвало да получат своевременно.

Според магистратите забавянето не е просто формалност, а реална финансова щета. В мотивите си те изтъкват, че ако средствата са били предоставени навреме, животновъдите са можели да разширят стопанствата си и да реализират важни подобрения в тях.

Освен това фондът трябва да плати и разноски по делото в размер на 18 012 евро, включително адвокатски хонорар и разходи за експертиза.

От ДФ „Земеделие“ са посочили, че претенцията е с изтекла давност, което не се приема от съда. Решението подлежени на обжалване пред Върховния административен съд.