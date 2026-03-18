Спипаха кибер китайци, пазарували с чужди средства

Служители на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП арестуваха двама китайци при покупки на последни модели смартфони чрез използването на чужди платежни инструменти без съгласието на титуляра. Схемата е приложена едновременно в два столични търговски центъра за сметка на други онлайн потребители на банкови услуги. Азиатците са задържани на изхода на магазините непосредствено след направите покупки. При обиските у тях са открити 18 смартфона, а при претърсване на наетата от двамата хотелска стая са иззети още 5 мобилни устройства.

Единият от задържаните е вече познат на българските правоохранителни органи като извършител на друго идентично престъпление. Установена е и съпричастността им към международната организирана престъпна група, специализирана в извършване на киберпрестъпления, наречена “Smishing Triad” (Смишинг триади). За групата има общодостъпни данни, че оперира в над 120 държави по света, като основната й дейност е добиване на чувствителни данни, които използват за лична облага, за търговия или рекет в интернет пространството и др. В общия случай чрез фишинг съобщения те подвеждат жертвите да предоставят банковите си данни, след което поемат контрола над чуждите сметки.