Осъдиха измамничка за отмъкнати имоти в София

Осъдителна присъда „лишаване от свобода“ за срок от 8 години при първоначален при „строг“ режим прочете на първа инстанция Софийският районен съд по обвинение срещу жена за имотни измами. Жертва на извършителката паднала 82-годишна пенсионерка, която изгоряла с недвижимо имущество, оценено по досъдебното производство на стойност 116 600 лева.

Мошеничката реализирала сделките по нотариален ред, възползвайки се от болестното състояние на жертвата, която изобщо не разбрала какви ги върши, подписвайки последователно два нотариални акта за продажба на имотите си. Веднага след сделките купувачката сключила нови, с които препродала придобитото на своята дъщеря. Както обикновено разследващите се правят на три и половина за изповядалия сделките нотариус, който най-вероятно си е затворил очите за имотната измама срещу съответната комисиона.