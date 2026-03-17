Наши полицаи кръстосаха Апенините в подготовка за Джиро д’Италия

Служители на Пътна и Охранителна полиция направиха тридневен обучителен тур в Италия в подготовка на колоездачното Джиро, част от което за първи път ще се проведе и на българска територия през май. Съставът на българската делегация се е движил заедно с колоната велосипедисти, участници в друго от водещите велосипедни състезания в Италия – между Тиренско и Адриатическо морета. България има опит в обезпечаването на сигурността на подобни събития, но не в такъв мащаб. Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето след легендарния Тур дьо франс.

Предстоящото 109-ото издание на надпреварата ще стартира на 8 май 2026 г. от Стария град в Несебър, ще обиколи бургаското езеро към Созопол, където ще обърне и ще завърши в центъра на Бургас. На 9 май вторият етап ще започне от Бургас, ще тръгне към Айтос, откъдето ще се насочи към Стара планина, която ще пресекат през Бяла и Вратник, ще продължат към Лясковец и ще приключат във Велико Търново. А на 10-и май колоездачите ще тръгнат от Пловдив и ще продължат на запад към Пазарджик, Септември, Боровец, от там покрай язовир Искър, Панчарево и ще се включат в столичното Цариградско шосе, третият етап ще приключи около Орлов мост. След заключителния български етап Джирото продължава към Южна Италия.