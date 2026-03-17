Дечев увери посланиците, че МВР ще пипа здраво срещу изборната търговия

На среща с посланиците на държавите членки на ЕС и асоциираните държави министърът на вътрешните работи Емил Дечев представи приоритетите на ръководството на МВР, съобщават от ведомството. Основен акцент беше поставен върху мерките за гарантиране на честни и прозрачни избори. Министърът подчерта, че всички действия на правоприлагащите органи се ръководят от закона, като фокусът е върху проактивния подход и превенцията.

Няма да бъдат толерирани каквито и да било нарушения на изборния процес, а при наличие на данни за подготвяни престъпления ще се вземат незабавни мерки. Това важи в пълна степен и за противодействието на възможни киберпрестъпления, свързани с изборите или имащи отражение върху тях. МВР работи в тясно взаимодействие с органите на прокуратурата, областните управи и местните власти. Ключов партньор за гарантирането на честността и прозрачността на изборите ще бъде гражданското общество.

В отговор на поставени от посланиците въпроси, ръководството на МВР информира, че отражението на конфликта в Близкия Изток върху сигурността на страната и региона се следи внимателно. Оценката на българското правителство е, че за момента няма пряка заплаха за страната ни. Независимо от това, още в първите часове след началото на конфликта са предприети всички необходими мерки за увеличаване на охраната на ключови обекти.

Към момента няма индикации за увеличение на миграционния натиск, но има готовност за изпращане на допълнителни служители в граничните райони при необходимост. Сътрудничеството с Турция и с останалите съседни държави, както и с Фронтекс и Европол, запазва много високо ниво, уверяват ат МВР.