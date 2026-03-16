Жена хариза 50 000 лева и 2 000 евро на телефонни измамници

Още 3.4 млрд. лева са под дюшеците на българите, информира БНБ

Полицията в Димитровград залови участник в голяма телефонна измама в града. На 14 март в полицията бил подаден сигнал от 73-годишна жена, че съпругът и е бил измамен от непознат, който се представил за полицай, потвърдиха от БТА.

Непознатият звъннал на телефона на 75-годишния мъж, представил се като служител на МВРи му казал, че семейството е попаднало в списъка на измамниците и могат да получат обаждане. След това затворил.

Последвало

ново обаждане, този път от някакъв доктор,

който съобщил на 75-годишния мъж, че дъщеря му е със счупена ръка и се нуждае от лечение. И затворил.

Дошло ред на трето обаждане, отново от мнимия полицай. Той попитал семейството колко пари имат. Жената споделила, че имат спестени 52 000 лева и 2000 евро.

Дадени ѝ били указания да отиде от родното си село Крум до автогарата в Димитровград, където да остави на пейка събраната от нея сума, за да подпомогне залавянето на измамниците.

Жената последвала стриктно указанията на псевдо-полицая и занесла парите на уреченото място. След което двамата с мъжа й зачакали съобщение за залавянето на бандата.

До сутринта на другия ден обаче никой не се обадил. Тогава жената загряла, че е била измамена и се обадила в полицията.

Разследващите бързо успели да хванат 37-годишен мъж, който се предполага че е куриер на измамниците. Той бил

човекът, който прибрал парите от пейката на автогарата.

Заловеният признал, че бил нает да свърши тази работа срещу заплащане от 280 евро. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, допълват от полицията.

Случката от Димитровград донякъде обяснява мистерията с онези близо 3 млрд лева, които все още се крият под дюшеците или в бурканите по мазетата на българите. Към 13 март 2026 г. извън касите на Българската народна банка остават 3.4 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 89% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., информира преди дни БНБ. Очевидно спестените 50 бона на семейството от Димитровград са част от невнесените левове.

В началото на януари от сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ предупредиха, че с въвеждане на еврото

измамните схеми стават все по-чести и агресивни.

В една от наложилите се в последните месеци схема се предлага „актуализация на сметката“. Тя започва с телефонно обаждане от човек, който се представя за служител на банка или финансова институция. Под претекст, че заради въвеждането на еврото е необходима спешна „актуализация“ на сметката или на онлайн банкирането, се искат потребителски имена, пароли, номера на банкови карти и кодовете за сигурност. Схемата има вариант с обаждания от чужбина, с подобни искания във връзка с онлайн-плащания.