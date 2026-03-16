В ход е обществено обсъждане на промените в Наредбата за топлоснабдяване

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, чиято основна цел е да запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула бе отменена от съда. В проекта са отразени и мотивите на Съда на Европейския съюз, по отношение на параметрите, необходими за прозрачно и обективно определяне на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради-етажна собственост.

Използваните параметри отразяват обективни фактори, характерни при потреблението на топлинна енергия в конкретната сграда – обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.

С цел максимално добра информираност на потребителите е предвидено топлопреносното предприятие да им предоставя ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти за изчисляване на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент.

С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.