Обвиниха още двама зъболекари за починалото дете в Пловдив

Новите обвинения стъпват върху задълбочен и детайлен анализ на постъпилото заключение на назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на детето.

Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 04.04.2025 г. в гр. Пловдив, в болнично заведение, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – лекарска професия при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно момче. Стоматологът пък е обвинен за проведено лечение в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.