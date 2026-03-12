Антимафиоти хванаха 500 гр фентанил в Добрич

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха петима души в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотични вещества, съобщиха от МВР. Акцията основно е била насочена срещу разпространение на фентанил и амфетаминопроизводни. Материалите по случая са докладвани на Окръжна прокуратура – Добрич.

В хода на операцията, на 10 март, на входа на областния град са задържани двама мъже. При проверка на автомобила им е направен опит през прозореца да бъде изхвърлен пакет. Открита е пресовка с прахообразно вещество, наподобяващо фентанил, с тегло около 0,500 кг. Полевият тест е реагирал на високорисково наркотично вещество, като е назначена експертиза за установяване на точния вид и количество.

В хода на разследването са извършени лични обиски, претърсвания на частни имоти и превозни средства.

46-годишен мъж от Добрич е привлечен като обвиняем за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение, извършено в условията на опасен рецидив. С постановление на наблюдаващ прокурор задържането му е удължено до 72 часа с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Обвиняемият е добре известен на органите на реда и е многократно осъждан за различни престъпления, като през 2025 г. е изтърпял последното наложено му наказание „лишаване от свобода“.

При друга полицейска операция на служители на ГДБОП – Пловдив е задържан 58-годишен мъж, обвинен за притежание на наркотични вещества с цел разпространение. При претърсвания на лек автомобил и два частни имота е открит пакет, съдържащ около 0,500 кг марихуана, както и пистолет и 50 патрона. Намерени са още около 30 грама суха тревна маса и електронни везни. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането на мъжа е удължено до 72 часа. Назначена е експертиза за установяване вида на оръжието и боеприпасите.