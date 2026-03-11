Съдийската колегия на ВСС удари прокурорската по скандали

Докато Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет плю за пореден път в очите на обществото с отказ да разгледа смяната на временния главен прокурор Борислав Сарафов, Съдийската я надмина по скандални констатации за своята негодност. Повод за тежката разпра даде поредното обсъждане на мерките по внедряване на антивирусния агент Trellix Endpoint Security Power Edition в компютърните мрежи на съдилищата.

Процесът започна през есента на миналата година, но предизвика недоволство у техните председатели и системни администратори. Проблемът е в опасенията, че достъпът им до конзолата за отстраняване на евентуални възникнали проблеми се ограничава в полза на внедрителя „Информационно обслужване“, който ще може да разглежда проекти на съдебни актове, лични данни на страните по дела и служебна тайна.

След предложения за специалисти, които да отговорят на въпроси на съдилищата се оказа, че са предложени петима вместо трима, както е било решено. На въпроси на членове на колегията към как са избрани другите двама, посочилите ги Боян Новански и Севдалин Мавров напуснаха заседанието и кворумът се разпадна. За това помогна и липсата на други трима кадровици поради отпуск и неотложни ангажименти.

Това ядоса Атанаска Дишева, която постави въпроса какво казват и какво правят членовете на колегията, когато на улицата или някъде другаде срещнат колеги съдии. С признанието, че тя самата вече не знае „къде да се завре от срам“, Дишева призова останалите да напуснат ВСС, защото оставането им вече е безпредметно. И се позова на актуалната практика членове на съвета да си вземат едновдневен отпуск или да напускат залата с цел провал на заседанията. Обичайно критичната Дишева пък беше задмината този път от умерената по начало председателка на Върховния касационен съд КС Галина Захарова, която избухна с гневна тирада.

„Тук са засегнати десетки съдии и брутално техният проблем се отлага ето по този начин (провал на кворума – б.а.), или който задава въпроси, някой му се скарва, или просто става и излиза от заседанието. Очевидно по безуспешен начин се опитвам да защитя правата на съдиите от апелативните райони, така и на колегите от ВКС. Тук се говори от последна инстанция, абсолютно пренебрегвайки съдийското достойнство на множество хора. Не знам какво се прави в такъв случай, в който изключително дългият мандат е превърнал този орган в нещо безотговорно и всевластно“, заяви Галина Захарова.

„Разпуска се органът, г-жо Захарова“, сложи черешката на тортата Дишева. А Захарова довърши започнатото с откриване на топлата вода – че ВСС „работи по вътрешни схеми, от които не може и не може да излезе“. И че както по въпроса за внедряване на антивирусната програма, така и по принцип на съдиите трябва да бъде казано „всеки да се оправя както намери за добре“.