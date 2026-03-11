Прокурорската колегия на ВСС отсвири предложението за смяна на Сарафов

Очаквано прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) подмина предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да се определи нов временно изпълняващ функциите обвинител №1 и така остави Борислав Сарафов на поста. Днес на своето заседание колегията прие решение да остави без разглеждане предложението на Янкулов, като то може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок.

Така на практика колегията прие единодушно и.ф.главния прокурор Борислав Сарафов да продължи да управлява държавното обвинение за неопределено бъдеще.

На заседанието Янкулов пожела да бъде обсъдено цялостното управление на прокуратурата в периода, в който Борислав Сарафов изпълнява длъжността главен прокурор. Освен това правосъдният министър предложи дебат и за поведението му и продължителността на периода на заемане на длъжността. Той отбеляза, че изборът на титуляр не може да бъде направен по обективни причини, заради изтеклия мандат на членовете на ВСС. Според Янкулов трябва да бъде определен друг изпълняващ длъжността до избор на титуляр или друг временно изпълняващ длъжността, за да не се стига до прекомерна продължителност на временното заемане на поста.

Според служебния министър Сарафов не е изпълнил до момента нито една от ключовите си заявки, които даде при заемане на поста, като например да направи всичко възможно да изчисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие, позната като „Осемте джуджета“, както и не е направил достатъчно, че да има доверие към него.

Няма как да се абстрахираме от чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт, заяви днес Стефан Петров от Прокурорската колегия. За какво абстрахиране говори Петров не е ясно. Въпросният член от СЗВ гласи следното:

Чл. 173. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) Процедурата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1. Пленумът на Висшия съдебен съвет може да взима решение за откриване на процедура за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, като в гласуването могат да участват само изборни членове, чийто мандат не е изтекъл към датата на вземане на решението.(15) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

Последва дружен отпор на предложението на Янкулов от страна на членовете на колегията. Според Калина Чапкънова служебният министър призовава колегията да действа единствено на базата на вътрешното му убеждение, без да се съобразяват със законовите норми. Тя постави въпроса за предмета на предложението и доколко е легитимен служебният министър да сезира колегията, макар и индиректно чрез Пленума на ВСС. Огнян Дамянов пък попита Янкулов коя правна норма му дава право да сезира колегията с въпроса за и.ф. главен прокурор. Според Гергана Мутафова сезирането на Янкулов се явява недопустимо, тъй като вече има решение на колегията по въпроса, което не е обжалвано. По думите ѝ е абсурдно положението, в което се намира прокуратурата с и.ф. главен прокурор от над две години, което е вследствие на редица законодателни предложения, приети назад във времето и това, че няма избран нов състав на ВСС. Йордан Стоев също зае позицията, че служебният министър на правосъдието не е компетентен да внася такава точка за разглеждане, защото няма такива законови правомощия.

Андрей Янкулов каза, че след като министърът на правосъдието може да предложи титуляр за главен прокурор, може да предложи и изпълняващ функциите главен прокурор, като за законова възможност да сезира колегията той се позова на Конституцията. В края на дебата Янкулов каза, че от изказванията на членовете на колегията се разбирало, че Сарафов ще бъде и.ф. главен прокурор до избор на титуляр, след като бъде избран нов състав на ВСС, когато и да бъде това.