Прокуратурата изнесе нови данни за случаите „Петрохан“ и „Околчица“

Тройна съдебно-медицинска експертиза ще установи кога са загинали тримата в кемпера

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души. Заместник- апелативният прокурор на София Наталия Николова разкри, че разследването се е водило по две направления – за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край и „Околчица“, но в крайна сметка двете досъдебни производства са обединени.

„Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на смъртта на трите лица в кемпера край Околчица – и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област – след изстрел от упор, при Николай Златков – изстрел от упор в челната област, а при Калушев – от упор – в областта на устната кухина“, съобщи Николова.

Продължават разпити на свидетели и се назначават експертизи, включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи

давността на настъпилата смърт на тримата в кемпера.

Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и юридически лица. Длъжностни лица са правили дарения на НПО-то. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета

информация от паметта и системата за сигурност

на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“,заяви Маджаров.

Както е известно, на 2 февруари хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и

наличието на три гилзи и три проектила,

вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.