ССБ с финален натиск срещу Сарафов

С поредна позиция за свалянето на временния главен прокурор Борислав Сарафов излезе Съюзът на съдиите ден преди въпросът да бъде разгледан от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Публикуваме изпратеното до колегията обръщение без съкращения:

„Преди разглеждането от страна на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на предложението на министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор, Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да припомни и потвърди последователната си принципна позиция за непригодността на Борислав Сарафов да продължи да изпълнява тези функции. Още през месец май 2023 г., по повод избухналия взрив до автомобила

на последния главен прокурор Иван Гешев и последвалия публичен скандал между него и тогавашния му заместник Борислав Сарафов, призовахме Висшия съдебен съвет незабавно да отстрани от заеманите длъжности и двамата, като основни участници в разкритите от самите тях механизми и случаи на оказване на неправомерно влияние върху висши представители на

съдебната власт, включително членове на самия Висш съдебен съвет. В следващия месец реагирахме и при определянето от Прокурорската колегия на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор, посочвайки, че Иван Гешев, като едно от главните действащи лица в

нелегитимните и разрушителни процеси по управление на прокуратурата е заменено с друго, не по-малко дискредитирано. Както посочихме в следващо наше становище по повод участието на Борислав Сарафов в откритата през месец юни 2023 г. процедура за избор на главен прокурор,

предупрежденията и призивите на Съюза на съдиите в България не бяха чути, но за сметка на това пред обществото се разигра на живо война на нелегитимни властови групи, като натрупваните с десетилетия неразрешени проблеми със състоянието на съдебната система – уязвимостта на съдийската независимост и безконтролната власт на главния прокурор, добиха видими за обществото измерения след публичния разстрел на Мартин Божанов на 31.01.2024 г. В същото становище отбелязахме и че множеството медийни публикации, последвали това убийство, съдържаха разкрития за търговия с влияние в правосъдието и съпричастност на висши магистрати към нелегитимни кръгове, добили популярност като групата на Мартин Божанов „Нотариуса“ и неговия „СС клуб“, и „семейството“ на Петьо Петров „Еврото“ и неговия ресторант „Осемте джуджета“, като Борислав Сарафов е едно от лицата, които присъстват в сериозните журналистически разкрития за търговия с влияние, разработката на ГДБОП за дейността на кръга на Петьо „Еврото“, проверките на специалния прокурор Даниела Талева, изслушванията във временните комисии в 49-о и 50-о НС за проверка, които обаче никога не бяха институционално разследвани ефективно. Останаха без отговор и коментар от страна на Борислав Сарафов

отправените към него в последното посочено становище въпроси от страна на Съюза на съдиите в България за причините той да не изпълни заявките си, че няма никакво намерение да изпълнява нито временно, нито като титуляр длъжността главен прокурор; за липсата на каквито и да е негови действия по повод оповестената от самия него информация, че по времето на Иван Гешев служители на пресцентъра на Прокуратурата на Република България са съчинявали сигнали до медиите за извършени престъпления от определени лица, които после са използвани като законен повод за образуване на досъдебни производства; за заявеното от Даниела Талева в нейно интервю, че в показания на много свидетели е съобщено за множество негови посещения на ресторанта „Осемте джуджета“ и срещи с Петьо Петров – Еврото; за липсата на каквито и да е резултати в реализирането на категоричните публични обещания за изясняване на казуса „Осемте джуджета“.

Установените с измененията на Закона за съдебната власт от началото на 2025 г. ограничения в продължителността на срока, в който едно лице може да изпълнява функциите на главния прокурор и приложението на същите изменение от страна на съдилищата предизвикаха поредица от опити за груба намеса и институционална атака от страна на Борислав Сарафов срещу Върховния касационен съд и срещу съдии:

На 3.10.2025 г. от името на Прокуратурата на Република България бе публикувано изявление, че „ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели … преследва единствено и само политически цели … прави жалък опит за дискредитиране на

българската прокуратура в международен план…“

На 13.10.2025 г. на интернет страницата на Прокуратурата на Република България беше публикувано персоналното искане от Борислав Сарафов за отвод на съдията от Софийски градски съд Мирослава Тодорова по висящо дело по сигнала на гражданско сдружение „Боец“ за т.нар. „архив на Пепи Еврото“, насочено заплашително както към съдия Тодорова, така и към всички членове на Съюза на съдиите в България. На 11.11.2025 г. Борислав Сарафов, отново чрез институцията на Прокуратурата на Република България, поиска от ВКС да бъдат изключени

всички съдии – членове на ССБ от списъка на бъдещите ад хок прокурори по чл. 112, ал. 6 ЗСВ, като в искането се съдържаха персонални критики срещу публични позиции на Атанас Ст. Атанасов (председател на ССБ), съдия Владислава Цариградска (член на УС на ССБ) и на съдия Мирослава

Тодорова (бивш председател на ССБ). Тези действия на Борислав Сарафов дадоха повод Съюзът на съдиите в България да поиска Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да упражни своите правомощия за проверка на използването на ресурсите и авторитета на прокуратурата за реализиране на претендирани лични процесуални права и да даде ясен отговор дали е съвместимо с изискванията на Кодекса на етично поведение на българските прокурори такова едно

поведение. Този пореден призив беше оставен без отговор. Последиците от незачитането на закона и на решенията на съдилищата се изразяват в десетки оставени без разглеждане искания за възобновяване на наказателни производства, внесени от Борислав Сарафов след 21.07.2025 г. В тези случаи евентуалните допуснати нарушения при разглеждането на делата не могат да бъдат поправени, поради недопустимостта на съответните искания за възобновяване. Така припомнените обстоятелства за множество публични данни и твърдения за възможни зависимости, конфликт на интереси и осъществяван недопустим натиск върху магистрати задължават Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет незабавно да освободи Борислав Боби Сарафов от фактическото изпълняване на функциите на главен прокурор.“