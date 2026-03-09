Янкулов и Захарова се сговарят срещу прокуратурата на Сарафов

Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов са са обсъдили на среща в Съдебната палата „недопустимите институционални нападки срещу Върховния касационен съд от страна на прокуратурата след постановените от състави на Наказателната колегия актове, с които се отказва образуването на производства по искания за възобновяване на дела, депозирани от фактически изпълняващия функциите главен прокурор“.

Двамата се обединили около позицията, че за правовата държава е нетърпима настоящата ситуация, в която чрез атаки срещу независимостта на съдиите демонстративно се игнорират както действаща законова уредба, така и влезли в сила съдебни актове, свързани с нейното приложение. Обсъдени са и евентуални изменения в Закона за съдебната власт по отношение на провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.