Окошариха банда сводници, пласирала проститутки близо десетилетие

Софийска градска прокуратура повдигна обвинения на шестима за организирана престъпна група, действала от 2018 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да набира, транспортира, укрива и склонява към развратни действия лица, включително и насилствено. Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител на групата, а останалите – като участници в нея.

След разрешения от Софийски градски съд разследващите от ГДБОП са извършени 25 обиска и претърсвания на жилища и автомобили. Разпитани са свидетели, включително пред съдия, изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи, иззети са 6 мутро лимузини, използвани за осъществяване на престъпната дейност, както и множество предмети и документи, относими към разследването. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и ще се иска постоянното им настаняване в ареста.