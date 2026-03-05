Мъртва хватка по Закона за лобизма

Поредният напън за въвеждане на Закон за лобизма заседна в спорове по проекта на ГЕРБ, внесен от бившия правосъден министър Георги Георгиев. Отхвърлянето му от парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси беше оценено от Георгиев като „политическа безстопанственост в особено големи размери“ и саботиране на националния интерес предвид заложените 440 млн. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Причината – единствената неизпълнена мярка в сектор „Правосъдие“ остава именно законодателството за лобизма, което трябва да е факт до края на април.

Както може да се предположи, резерви има от много страни. От „ПП-ДБ“, бизнеса и не неправителственият сектор искат коригиране на проекта, включително за по-ясно разграничение между професионален лобизъм и гражданско застъпничество. Седем неправителствани организации пък излязоха с обстойно становище, в което изразяват несъгласие дори с наименованието на „Закон за прозрачност и почтеност в управлението“. То е окачествено като подвеждащо, тъй като предвидените задължения се насочват основно към представители на гражданското общество, вместо към институциите и носителите на публична власт.