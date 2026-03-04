Хванаха украинец с контрабандни цигари за над милион евро

Районна прокуратура-Видин води разследване за голяма пратка контрабандни цигари по текста за държане на акцизни стоки без бандерол. Служители на Митница Русе отклонили за проверка товарна композиция с украински водач, селектирана след централизиран рисков анализ. Натовареното уж само с цитрусови плодове и зеленчуци превозно средство, пътуващо от Гърция за Полша, било отведено за щателна митническа проверка на площадката на Митническо бюро Видин.

След разтоварването на 6 броя палети с цитруси зад тях се оказала друга стока – палети с обвити в бяло фолио кашони, с популярни търговски марки без български акцизен бандерол. При предприето пълно разтоварване е било установено, че в товарния автомобил се превозват 612 кашона цигари, всички без български акцизен бандерол. Общото количество на задържаните цигари е 306 000 кутии (6 120 000 къса) на стойност 1 152 845 евро, като размерът на избегнатия и незаплатен акциз е 691 560 евро.