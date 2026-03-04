Докато натиска за нов временен главен прокурор, Янкулов пише правила за избор на титулярен

Правосъдното министерство ще пише правила за избор на следващ титулярен главен прокурор, докато натиска за нов временен на мястото на Борислав Сарафов. Това съобщи служебният министър Андрей Янкулов след днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която трябва да разгледа на следващото предложението му за смяна на Сарафов.

Янкулов настоява, че ведомството може да излъчи номинация за ръководител на държавното обвинение без тя да е политическа – нещо, което предшествениците му на министерския пост отказваха да направят с аргумента за ненамеса в управлението на съдебната власт. Правилата ще бъдат оставени за редовен кабинет, но изработването на стандарт за номинации за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на служебния.

„Според мен, министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция“, коментира Янкулов.