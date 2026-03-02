Смениха и шефа на ОДМВР-София

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на Областната дирекция (ОД) на МВР – София. Той бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на МВР. Досегашният директор на структурата бе Тихомир Ценов.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител.

Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

Служебният вътрешен министър досега е сменил шефовете на дирекции в Русе, Пловдив, Търговище, Перник, Кюстендил, Разград.