СДВР спипа двама фалшификатори на документи и пари

Специализирана операция на столичната дирекция на МВР срещу фалшификатори на официални документи е завършила с ареста на двама мъже на 68 и 75 години. Акцията е проведена на 28 февруари, уточни директорът на СДВР Любомир Николов. Служителите от отдел „Икономическа полиция“ предотвратиха едно доста тежко криминално престъпление, заяви той. По думите му изработените документи са с много високо качество и биха могли да заблудят дори неподготвени полицейски служители извън България.

По данни на полицията при претърсвания на два адреса са открити множество доказателства – заготовки за фалшиви лични карти и задгранични паспорти, холограмни стикери, както и материали, за които се предполага, че са предназначени за изработване на неистински парични знаци, по-конкретно еврови банкноти с номинал 20 и 100 евро.

Разследващите са иззели и флаш памети, за които се предполага, че съдържат предпечатни файлове за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи.

Оперативната информация е постъпила, след като фалшиви документи са били засечени при представяне пред държавни органи. Двамата мъже са добре познати на органите на реда и са били задържани и преди за сходни престъпления. Имат богато криминално минало, като единият е осъждан. Макар да имат множество криминални регистрации, към момента те се водят реабилитирани, тъй като са изтекли законовите срокове.

С оглед на обществената опасност и вероятността единият от обвиняемите да извърши ново престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. По-възрастният е освободен срещу парична гаранция.