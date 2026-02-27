Прокурорската колегия ще обсъди съдбата на Сарафов на 11 март

Прокурорската колегия на ВСС, която е компетентна по въпроса, ще обсъди смяната на сегашния и.ф.главен прокурор Борислав Сарафов на 11 март, обяви Огнян Дамянов от колегията. Реалистичният срок, в който може да се разгледа искането за смяна и.ф. главен прокурор, е на 11 март, каза той в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

В предложенията на служебния правосъден министър има няколко групи доводи, поясни той. „Единият е за този шест месечен срок, през който и.ф. може да упражнява правомощията си, дали той се прилага към г-н Сарафов. Втората група доводи – ние да преценим дали по целесъобразност, с оглед дългия период от време, в който г-н Сарафов е изпълнявал тези функции, не трябва да бъде сменен с друг изпълняващ. Третата група доводи е, че той не е изпълнил обещанията, които е поел, когато е встъпил в тази длъжност“, обясни Дамянов.

Първият въпрос, който се поставя беше дебатиран и вчера. В правната доктрина и практика има различно тълкуване на тази норма. Бяха посочени различни решения на съдебни състави в единия и други смисъл. Поради което председателят на ВКС обясни, че предстои да бъде инициирано тълкувателно решение, но ще бъде инициирано, когато КС се произнесе дали тази норма съответства на Конституцията, посочи още той.

По думите му Сарафов е доста обран в сравнение, в сравнение със своя предшественик Иван Гешев. „Г-н Сарафов направи това, което беше възможно. Той инициира редица дисциплинарни производства срещу лица, за които бяха събрани доказателства, че има нарушения или са нарушили Етичния кодекс. Бяха проведени дисциплинарни производства и сега има висящи дела“, каза Огнян Дамянов.

Според Дамянов могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. „Г-н Сарафов има двама заместници и те биха могли да изпълняващи функциите главен прокурор. Това са две дами, които могат да изпълняват функциите“, поясни той.

Според него титуляр за нов главен прокурор може да бъде избран само от нов ВСС. Огнян Дамянов бе категоричен, че няма намерение да бъде и.ф. главен прокурор.