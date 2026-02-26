Спипаха „букет“ от кокаин и злато за милиони

Повече от 16 кг. укрити кокаин и злато намериха митничарите на ГКПП „Капитан Андреево“ у турски тираджия на излизане от България. Пред служителите той представил редовни документи само за превозваните в камиона цветя от Кралство Нидерландия. По метода „анализ на риска“ обаче товарната композиция била отклонена за щателна митическа проверка, при извършването на която с рентгенова апаратура и митническо куче била намерена и друга стока.

В кабината на влекача били укрити 10 пресовани пакета с общо бруто тегло 11 180 г. кокаин на стойност над 1 млн. евро. При последвалия личен преглед на водача пък джобовете на якето му се оказали натъпкани със злато във вид на 4 броя отливки на стойност над 400 хил. евро. С активното съдействие на ГД БОП пък били установени и съучастници на турчина – негов съгражданин и българин. Тримата са задържани, привлечени като обвиняеми и с опцията за дълъг престой в ареста.